Ante las acciones en materia migratoria del Gobierno de los Estados Unidos en contra de personas indocumentadas, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a nuestros connacionales a no recurrir a la violencia ni caer en provocaciones.

“Hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho. No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones”.

Aseguró que el Gobierno de México continuará utilizando todos los canales diplomáticos y legales disponibles para expresar su inconformidad con este tipo de prácticas y mantendrá el apoyo y respaldo a nuestros connacionales. (Por Arturo García Caudillo)