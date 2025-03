La tensión por los aranceles y la frustración por no llegar a acuerdos se vieron reflejados en una llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la cual terminó en una “acalorada” discusión que incluyó groserías e insultos, publica el periódico estadounidense The Wall Street Journal.

La discusión, que duró cerca de 50 minutos, fue una “llamada colorida” pero también “muy sustancial”, dijo Trudeau, aunque agregó, “Puedo confirmar que seguiremos con una guerra comercial iniciada por Estados Unidos en el futuro previsible”.

Tras la llamada, Donald Trump dijo que los esfuerzos de Trudeau para acabar con el flujo de fentanilo a través de la frontera entre Canadá y Estados Unidos no han sido “lo suficientemente buenos” como para evitar sus aranceles.