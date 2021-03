Autoridades federales insistieron que salvo contadas excepciones que serán evaluadas por los Servidores de la Nación y sus superiores, las personas que no sean del municipio que les corresponde no podrán ser vacunadas contra el Covid-19.

El delegado estatal de Programas para el Desarrollo de Jalisco, Armando Zazueta Hernández, comentó que las vacunas son contadas para cada demarcación, por lo que permitir a personas de otros municipios se brinquen la prelación, dejaría sin el biológico a alguna de las personas para quienes sí está destinado.

“Ahí tenemos que tener un criterio no, si vemos que la persona que vemos que llegó hoy es de otro municipio y está en malas condiciones y ya es una persona de muy avanzada edad y todo eso lo vacunamos”.

Señaló que por lo general le piden a la gente que se retire y esperen a que toque a su municipio. Reiteró que en este momento las vacunas en la Zona Metropolitana son exclusivamente para vecinos de Tlaquepaque y no saben cuando llegarán a los otros ayuntamientos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)