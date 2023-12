Tras la celebración de la tercera Convención Internacional sobre Migración y Derechos Humanos, la cual se llevó a cabo en Zacatecas, el senador morenista José Narro, hizo un llamado a nuestros paisanos en Estados Unidos a credencializarse y participar de las próximas elecciones.

“A que no haya migrante que no porte su credencial de elector para que participe en el presente y en futuro de ese México que queremos y necesitamos construir entre todos y todas. Nuestros hermanos allá están organizados en clubes, en federaciones, en confederaciones para unir sus voluntades y para coadyuvar, para poner de pie a Zacatecas, pero también a México. Por eso siempre serán bienvenidos”.

De acuerdo a Narro, en la actualidad sólo 50 mil migrantes cuentan con credencial de elector, por lo que urgió a quienes no cuenten con ella a acudir a los más de 20 consulados que en la Unión Americana están brindando el servicio. (Por Arturo García Caudillo)