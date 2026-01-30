El actor Alberto Estrella se presentará en Guadalajara junto a Sylvia Pasquel con la obra de teatro “La Profesora”, una historia que habla de la educación, la soledad y los prejuicios que existen en la sociedad.

En entrevista con Notisistema, Estrella comentó que este proyecto le recuerda momentos de su niñez, lo que hace que su participación sea aún más especial.

“Por eso para mí ha sido tan significativo, porque me remonta a esa época en donde yo te digo, conocí a ese barrio bravo, en donde la primaria uno se tenía que defender verdaderamente, ahora le llaman bullying y en ese momento era una manera nada más de ser de entender que la vida se tenía que defender”.

“La profesora” tendrá una única función este miércoles 4 de febrero en el Teatro Galerías. (Por Katia Plascencia Muciño)