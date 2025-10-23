Luego de anunciar su regreso a los escenarios con la gira “Ecos”, con la cual incluirán a Gustavo Cerati por medio de la tecnología, la legendaria agrupación Soda Stereo confirmó que, después de sus presentaciones en Argentina y Chile, llegará a México.

A través de sus redes sociales, la banda dio a conocer tres fechas en el país: el 4 de abril en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México; el 18 de abril en el Auditorio Telmex de Guadalajara; y el 21 de abril en el Auditorio Banamex de Monterrey.

La preventas exclusivas para tarjetahabientes se llevarán a cabo el 27 de octubre, mientras que la venta general comenzará al día siguiente. (Por Katia Plascencia Muciño)