Procedente de España arribó hoy muy temprano al aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el mediocampista internacional, Andrés Guardado para incorporarse al León y comentó.

“Estoy muy contento de estar aquí en mi país, jugar en un equipo histórico como León y cansado del viaje también. ¿Vaya despedida que te hicieron? Sí, sin palabras, algo que no me esperaba pero hay que darle rápido vuelta a la pagina, lo que se hizo ya está hecho y ahora hay que escribir una nueva historia ¿Andrés porque elegir León? Esa pregunta me la van a hacer hoy mil veces y se las voy a contestar en la noche ¿Y Atlas? Atlas nunca se acercó conmigo para ir para allá”.

El “Principito” que jugó casi 17 temporadas en Europa, en las que representó a cinco equipos en tres países diferentes, viene de jugar 7 años consecutivos con el Real Betis de España y será presentado a la afición de los “Panzas Verdes” hoy mismo a las 19:30 horas en estadio de León.

(Por Manuel Trujillo Soriano)