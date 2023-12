Arribó anoche a la Ciudad de México el defensa uruguayo, Camilo Cándido, segundo refuerzo de la Máquina para el próximo torneo y comentó.

“Cuando te dicen Cruz Azul, lo primero que dices México, Cruz Azul, equipo grande creo que todo jugador quisiera estar acá y tengo que aprovechar la oportunidad. Estaba feliz en Brasil pero yo creo que acá va a estar mejor y es una buena decisión que tome, me sedujo el trabajo que ha hecho Martín porque lo he visto en Independiente del Valle y la verdad que me parece un gran técnico”.

El zaguero charrúa llega procedente del Club Bahía de la Primera División de Brasil y se suma al también defensa argentino, Gonzalo Piovi y al atacante Gabriel “Toro” Fernández ex-de Pumas.

(Por Manuel Trujillo Soriano)