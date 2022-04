guicho05

Llegó este lunes “El Vacuvochito” del Seguro Social al barrio de Santa Tere.

Se trata de un Volkswagen Sedan, color blanco, con una enorme jeringa en el capacete y una bocina que anuncia la posibilidad de vacunarse contra el Covid en ese mismo momento.

“El Vacuvochito IMSS ya está en tu colonia y te trae la vacuna contra el Covid-19. Aplícate la primera dosis, segunda dosis o tu refuerzo”.

Sobre el éxito que ha tenido “El Vacuvochito” un vacunador expresa.

“Pues llama la atención porque rutinariamente no se estaba haciendo así, venir a las colonias a apoyar a la vacunación. De igual manera es muy buena idea porque se acerca mucha gente que no tiene tiempo, que no le da permiso en el trabajo de ir”.

“El Vacuvochito” estuvo hoy en Santa Tere de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y mañana estará en Santa Margarita, en Zapopan. Lo único que se necesita para vacunarse contra el Covid es la credencial del INE. (Por José Luis Jiménez Castro)