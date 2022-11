El Club Puebla anuncia como nuevo técnico a Eduardo Arce, de 33 años, y quien será el entrenador más joven de la Liga MX. Arce quien suplirá a Nicolás Larcamón, jugó para Puebla, Atlante y Coras Tepic. Tiene experiencia como técnico del equipo de la Tercera División de Pumas y auxiliar técnico en el Celaya. Recientemente dirigió fuerzas básicas de La Franja.

“Estos colores son parte de mi vida desde hace años. He visto crecer y el club me ha permitido hacerlo también. Al lado de muchos hemos fortalecido la identidad Puebla. Soy un privilegiado de vivir esta etapa. Es momento de seguir potenciando esto que hemos logrado juntos. Seguimos comprometidos para conservar el lugar que nos hemos ganado. Esta identidad no se negocia”, dijo el nuevo entrenador. (Por Martín Navarro Vásquez)