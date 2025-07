El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, confirmó que Lionel Messi jugará este miércoles contra el Atlas en su debut en la Leagues Cup.

“Con respecto a lo de Leo si esperemos que esté recontra super motivado la realidad es que no esperábamos la suspensión, tuvimos que hacerlo descansar obligatoriamente después de muchos partidos consecutivos, creo que de alguna manera le vino bien el descanso para empezar este nuevo maratón de partidos que vamos a tener”.

Por su parte, el entrenador de los Zorros, Gonzalo Pineda, pide a sus jugadores que no respeten demasiado a Lionel Messi y dice tener la formula para vencer al Inter Miami.

“Yo veo un equipo muy maduro, que seguramente toda esta aura que envuelve a Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y probablemente Rodrigo de Paul ahora, tener a 5 MVP no cualquiera y esa aura tendrán que dejarla de lado en cuanto pite el árbitro, a preocuparse por Atlas, por lo que podamos hacer nosotros, por quitarle la pelota al rival que será fundamental para el éxito de mañana, si no logramos quitarle la pelota a Inter de Miami estaremos en problemas y será importantísimo y después ser muy contundentes en defensa porque es cuadro que cualquier momento te puede anotar un gol con el poderío que tiene, así que estaremos muy atentos, pero más de lo que pueda hacer Miami nos preocupa lo que podamos hacer nosotros”.

El duelo entra las Garzas y los Rojinegros está programado para celebrarse mañana a las 17:30 hrs en el estadio Chase casa del Inter. Foto/Jonathan Bravo. (Por Manuel Trujillo Soriano)