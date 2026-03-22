En medio de un fuerte dispositivo de seguridad arribó esta mañana a Guadalajara la Selección de futbol de Nueva Caledonia de cara su partido del Repechaje Intercontinental contra Jamaica del próximo jueves a las 20:00hrs en el estadio de las Chivas.

Varias unidades de la policía y del ejercito resguardaron en el trayecto del aeropuerto al hotel de concentración a las camionetas tipo Van, en las que llegaron los integrantes de la Selección del archipiélago de Oceanía.

El arribo de Jamaica se espera en la próximas horas

En tanto que, la Selección de Irak arribó desde anoche a Monterrey para disputar el Repechaje Intercontinental, en el duelo definitivo del próximo 31 de marzo en contra del ganador del partido que disputarán el jueves, Bolivia y Surinam en el Gigante de Acero.

Sin embargo, el cuerpo técnico, que encabeza el australiano Graham Arnold, llegará hasta mañana, al igual que los jugadores que militan en Europa, quienes se irán sumando conforme concluyan los compromisos con sus clubes de fin de semana. (Por Manuel Trujillo Soriano)