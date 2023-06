En la conmemoración del 200 aniversario de Jalisco como estado libre, el político Prisciliano Sánchez, quien fue el primer gobernador de la entidad y promotor del federalismo mexicano, recibió un homenaje y su efigie ya se encuentra en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.

El académico Guillermo de la Peña Topete dio una semblanza sobre el actuar de Prisciliano Sánchez y su intervención para que Jalisco pasara de la Nueva Galicia a un estado de México en el año de 1823.

“Fue así mismo el principal redactor de la primera constitución de Jalisco y el mismo día que esta se promulgo fue confirmado como gobernador constitucional”.

En un sondeo por el Centro de la ciudad se detectó que muchas personas si conocían la conmemoración de este viernes y el bicentenario de Jalisco como Estado, pero otros ni enterados estaban de esta fecha.

“¿Usted sabe que se celebra el día de hoy aquí en Jalisco? Pues los 200 años de Jalisco. – Es la primera que le atina. – “¿Usted sabe que se celebra el día de hoy? NO la verdad no, para que te voy a decir, con trabajos sé cómo me llamo”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)