Tras la declaratoria de emergencia por inundaciones en Tototlán, la Secretaría de Salud Jalisco comenzó con brigadas de atención a poblaciones vulnerable en ese municipio.
Consultas médicas, detección de enfermedades como diabetes, hipertensión, VIH, hepatitis, sífilis, así como vacunación y fumigación contra dengue.
Es voz de María Clementina Rodríguez, directora de la Región Sanitaria IV.
“Vamos a tener servicio de vacunación saben todos que estamos cursando con una contingencia epidemiologica de sarampión, vamos a revisar cartillas y completando esquemas de vacunación a niños, adultos, de todas las edades. También vamos a tener el programa de prevención del dengue, con promoción y difusión de las actividades que podemos hacer en casa para la contención del dengue.
Además se ofrecen exámenes para la detección de cáncer de mamá en Tototlán. (Por Gustavo Cárdenas)
