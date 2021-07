Un vehículo arrastrado por la corriente y el ingreso de agua en algunas viviendas, es el saldo preliminar de la lluvia que afectó esta tarde la cabecera municipal de Jamay debido al descenso de una gran cantidad de agua desde el cerro que se encuentra a un costado de esta población, informaron elementos de seguridad pública de este municipio: “No es un río es un arroyo. Es que como bajó muy fuerte la corriente porque viene de allá del cerro, nada más lo que se llevó es un vehículo pero estaba estacionado, no iban personas abordo. La colonia creo que es Santa Teresita, es avenida arroyo, como unas siete algunas ocho cuadras. Creo que sí hubo algunas inundaciones, pero no fueron muchas, pienso que deben ser algunas tres o cuatro casas”.

Este hecho cobró relevancia debido a que en redes sociales se mostraron algunos videos e imágenes en los que se ve que la fuerza del agua no permitía que la gente saliera de sus casas, incluso, detenían algunos objetos para que no los arrastre la corriente, sin embargo, se aclaró que esto fue momentáneo y que la situación está controlada. (Por Aníbal Vivar Galván)