La constante lluvia matutina de este miércoles provocó encharcamientos en varios puntos de la ciudad, particularmente en el poniente y sur de la metrópoli.

Un botón de muestra es la avenida Patria a la altura de la avenida Beethoven de la colonia La Estancia, donde otra vez el nivel del agua alcanzó el metro de altura provocando que al menos siete automóviles quedaran varados, como el de esta señora que no darse cuenta a tiempo del nivel del agua.

“No estaba tan elevada y subió de repente y se apagó el carro y ahí nos quedamos -¿Hace cuánto de esto?- Media hora más o menos -Entonces, ¿iba pasando, no pensó que estuviera tan encharcado?- No pensamos que fuera tanto y tenemos que llegar al hospital”.

También se reportan encharcamientos sobre la avenida Patria a la altura de Colomos, así como en algunas calles de la colonia Miramar dónde el agua alcanzó los 30 centímetros de altura.

La calle Ramón Corona de la colonia Jocotán de Zapopan otra vez se convirtió en un río. (Por José Luis Escamilla)