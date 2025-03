Lo ocurrido el fin de semana en el concierto de Los Alegres del Barranco en el Auditorio Telmex es un franco desafío del crimen organizado en contra de los tres niveles de gobierno, asegura el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya.

“Nosotros sí lo leemos como un desafío del crimen organizado a los tres órdenes de gobierno y reiteramos: La primera obligación del gobierno es que haya orden en el país, hacer cumplir las leyes es la primera obligación del gobierno y esto no es más que el síntoma de una anarquía en donde el crimen organizado hace lo que se le pega la gana, no nada más lo gravísimo: matan, secuestran, venden droga, extorsionan. Ahora resulta que inclusive se dan el lujo de poner la cara de los líderes en los conciertos”.

Esto, señala, no sólo es difícil de creer, sino que es una muestra de que el gobierno no ha tenido la capacidad de poner orden en el país. (Por Arturo García Caudillo)