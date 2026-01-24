En conferencia de prensa previo al juego de mañana ante Bolivia, el técnico de la Selección Mexicana Javier Aguirre habló en particular del atacante Julián Quiñones quien está haciendo goles en la liga árabe. No quiso asegurar su presencia en el mundial 2026, pero Dijo que no tiene cerradas las puertas.

“Es difícil hablar de jugadores que no están aquí. Julián es un grandísimo muchacho, un jugador espectacular que en México hizo cosas maravillosas. Con nosotros no ha ayudado, pero tiene registros que no vemos fácilmente en otros jugadores y está haciendo goles; siendo mexicano y teniendo continuidad en su equipo, es elegible. Luego solamente entran 26, pero es un jugador que, como muchos, está considerado”.

Quiñones con 15 tantos sólo está por detrás de Cristiano Ronaldo por un gol, en la clasificación de goleo en Arabia. (Por Martín Navarro Vásquez)