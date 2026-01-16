Previo al encuentro ante Querétaro de este sábado por la jornada 3 de la Liga Mx, en el campamento de Chivas hay alegría porque ocho jugadores fueron llamados para ser la base de la Selección Mexicana en los próximos amistosos ante Panamá y Bolivia. Para Omar Govea quien tuvo una pequeña aventura en las ligas de Portugal y Bélgica, Chivas ofrece una gran vitrina que no se obtiene en Europa.
“Considero que Europa te puede poner un paso adelante de la Selección o acercarte a ella, pero lo que te da Chivas no te lo da nadie más. Me ha tocado vivirlo y ahora hay jugadores que están llegando o yendo a selección que también lo están experimentando. Lo que te da Chivas no te lo ofrece Europa, me refiero a la exposición mediática. Sabemos todo lo que conlleva estar aquí y, si estás bien, tienes grandes oportunidades de ir a selección, más ahora que el Mundial está muy cerca”, dijo el jugador.
Por otro lado Fernando el Oso González, ya fue convocado para el encuentro de este sábado donde Chivas recibe a Gallos. (Por Martín Navarro Vásquez)
“Lo que te da Chivas no te lo ofrece Europa”: Omar Govea
