El Comisionado de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco, Víctor Hugo Ávila Barrientos, confirma que los cinco menores que se fugaron de un albergue para rehabilitación de adicciones en Ixtlahuacán de los Membrillos, fueron localizados en perfectas condiciones de salud.

“Efectivamente, el día 3 de enero, entre el 3 y 4 de enero se fugan cinco adolescentes de entre 14 y 15 años de un albergue en Ixtlahuacán y aclaro, se fugan y el día de ayer, localizamos a los cinco con bien, sin ningún daño y ya están de vuelta, unos en el mismo albergue y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes decidió mover a otros a otro albergue”.

El comisionado estatal de búsqueda descarta que detrás de esta fuga estuviera la delincuencia organizada. Cabe destacar que continúa la investigación para localizar a otros cuatro menores de edad quienes también se fugaron del albergue. (Por Gricelda Torres Zambrano)