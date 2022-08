Un cadáver calcinado fue localizado la tarde de este jueves en el municipio de Tonalá y se convierte en el cuarto homicidio en lo que va de esta jornada.

En esta ocasión el hallazgo ocurrió en la continuación de la avenida Plaza Victoria de la colonia Paseo de las Cañadas, donde los primeros respondientes dieron cuenta de un cuerpo humano completamente calcinado, sin embargo por las condiciones en las que estaba la víctima resultó prácticamente imposible confirmar si correspondía a un hombre o una mujer.

Como no se tiene la certeza de que no se trata del cadáver de una mujer el casos es investigado también bajo protocolo de feminicidio.

La zona está completamente despoblada por lo que no hubo alguien que pudiera aportar información al respecto. (Por José Luis Escamilla)