La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de un hombre, cuyo cuerpo fue localizado en plena vía pública.

El hallazgo tuvo lugar sobre el cruce de la avenida Torremolinos y la calle Nuremberg en la colonia Arcos de Zapopan, correspondientes al municipio de la ex villa maicera.

Autoridades se movilizaron hasta las confluencias señaladas tras haber sido alertadas sobre un hombre que no respondía a estímulos. Con la llegada de paramédicos se confirmaría que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada y resguardada por las autoridades en tanto agentes ministeriales llevaban a cabo las investigaciones pertinentes y personal forense trabajaba con el traslado del cuerpo al anfiteatro de la morgue metropolitana. (Por Fernando Núñez Santiago)