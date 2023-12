El cadáver de un hombre que fue asesinado a golpes fue localizado la mañana de este viernes junto a las vías del tren en el cruce de la avenida Inglaterra con la avenida Juan Palomar y Arias en el municipio de Zapopan.

La persona, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, presentaba heridas en el rostro y sangrado.

Se ignora sí la persona fue víctima de una agresión directa o de un asalto.

En otro hecho, esta mañana una mano amputada fue abandonada al exterior de una pollería en el cruce de Río Blanco y San Gonzalo en la colonia Misión del Bosque, también del municipio de Zapopan.

Se trata de una mano izquierda que dejaron pegada a la cortina del negocio.

Debido a que el establecimiento carece de cámaras de seguridad no se pudo ver quién o quiénes colocaron la mano en el sitio. No hubo testigos del hecho.

El propietario del negocio dijo no tener problemas con ninguna persona ni haber recibido amenazas con anterioridad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)