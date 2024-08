La tarde de este miércoles fue encontrado con vida y en buenas condiciones generales de salud el adolescente Kevin Ulises Sánchez Rodríguez, de 18 años de edad, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 29 de julio.

Sus familiares se encontraban este mediodía manifestándose a las afueras de Casa Jalisco cuando el señor Fernando Sánchez recibió la llamada de su hijo avisándole que acababa de llegar.

“Me marcó Fátima y me colgó y le regresé la llamada y no contestaba. Me contesta y me contestó mi hijo Ulises: ‘papá ya esto aquí en la casa’. Voy para mi casa, está en mi casa. Hablé con mi otro muchacho y me dice que está bien. Le dije que no lo deje salir de mi casa, pero está en mi casa mi hijo”.

Kevin Ulises desapareció junto con su prima Elena Yanetzy quien fue localizada el pasado lunes en el municipio de Tomatlán, sin embargo no se ha precisado si se trató de una ausencia voluntaria o si los jóvenes fueron víctimas de algún delito. (Por José Luis Escamilla)