El cadáver calcinado de un hombre fue encontrado la mañana de este viernes en el poblado de Santa Ana Tepatitlán del municipio de Zapopan.

Un reporte al 911 pedía la presencia de la policía en el cruce de las calles Maramoros y Abasolo donde al exterior de in predio baldío estaba el cuerpo calcinado de una persona que a simple vista se observaba también maniatado.

Por la forma en que se encontraba el cuerpo solamente se pudo presumir que los restos correspondían a un hombre de complexión media que aparentaba unos 30 años de edad.

No hubo nadie que se acercara para aportar información del homicidio.

En la zona no fueron localizadas cámaras de vigilancia o del c5. (Por José Luis Escamilla)