La lealtad de una perra conmovió a autoridades y vecinos durante el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de la tercera edad en la colonia Infonavit Estadio, en Guadalajara.

Policías municipales acudieron a una choza improvisada tras un reporte anónimo que alertaba sobre una persona fallecida. Al llegar, confirmaron la muerte del hombre, quien presuntamente llevaba alrededor de 10 horas sin vida.

El acceso al lugar se dificultó debido a que su mascota, una perra criolla con tres patas, se interponía agresivamente para proteger el cuerpo de su dueño, impidiendo el acercamiento de paramédicos y agentes.

Personal de Bomberos de Guadalajara intervino para retirar al animal y permitir la revisión del cuerpo, que no presentaba signos de violencia.

La perra fue resguardada por los cuerpos de emergencia, mientras que el cadáver fue trasladado al servicio forense para determinar la causa oficial de muerte.

El animal permanece bajo resguardo en espera de ser adoptado. (Por Edgar Flores Maciel)