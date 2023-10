Un cuerpo humano envuelto en cobijas fue encontrado la mañana de este jueves en una brecha del municipio de San Pedro Tlaquepaque, a espaldas del fraccionamiento Terralta.

La policía municipal recibió una llamada anónima que indicaba de una persona inconsciente tirada sobre una brecha conocida por los vecinos como el camino a las antenas.

Ahí las autoridades encontraron a la víctima cuyo género no pudo ser confirmado por la forma en que estaba envuelta.

“Al arribo de los compañeros primeros respondientes efectivamente localizan el bulto, únicamente estamos esperando a Ciencias Forenses para que determine si es una persona del sexo femenino, masculino o si es una persona. Está envuelto en una sábana de color blanco. De momento no hay ningún otro indicio más lo que le hago mención”.

Las autoridades también tratarán de determinar cómo es que los agresores lograron llevar hasta ese punto a su víctima porque no hay paso de vehículos. (Por José Luis Escamilla)