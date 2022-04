En el último mes la Fiscalía de Desaparecidos ha recuperado los cuerpos de 38 personas fallecidas sin identificar en varios puntos de inhumación clandestina.

La fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, indicó que los peritos han intervenido una fosa clandestina en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, una en las cercanías del fraccionamiento Cima Serena de El Salto, y once puntos más del municipio de Tlajomulco de Zúñiga donde se hizo el acompañamiento de colectivos de búsqueda.

“Que de esta jornada de acompañamiento con las madres buscadoras se revisaron 95 fincas y siete predios con resultados negativos y con resultados positivos fueron once lugares de procesamiento. De estos once lugares de procesamiento el resultado que tengo hasta el día de ayer son lo equivalente a 25 víctimas”.

De estas 38 víctimas ya han sido preidentificadas siete, de quienes existía denuncia previa por su desaparición. (Por José Luis Escamilla)