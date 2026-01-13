Una adolescente, de trece años, reportada como ausente desde el 29 de diciembre tras salir de las instalaciones del Hogar Cabañas, fue localizada sana y salva en Guadalajara, confirma la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas.
Las autoridades señalaron que la menor se encuentra en buen estado de salud y no presenta afectaciones físicas visibles.
La localización se logró mediante un operativo en el que la difusión de la Alerta Amber fue determinante para fortalecer la vigilancia ciudadana y aportar información relevante a las líneas de investigación.
Conforme a los protocolos de protección, será presentada ante un agente del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las causas de su ausencia, con el fin de garantizar su seguridad y derechos. (Por Edgar Flores Maciel)
