El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, fue localizado sin vida, este lunes.

Se trata del mismo elemento que fue señalado por el ex director de aduanas de Tampico, de haber recibido presuntamente sobornos como parte de la red de huachicol fiscal, encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías.

La Secretaría de Marina lamentó el fallecimiento y mencionó que colaborará con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos.