La Coordinación Nacional de Protección Civil localizó sin vida de un tercer trabajador en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

El hallazgo se realizó como parte de las labores encabezadas por el Comando Unificado, instancia que coordina las acciones de búsqueda en la zona desde el incidente.

Tras localizar el cuerpo, equipos especializados llevaron a cabo los procedimientos técnicos necesarios para su recuperación.

En tanto la Fiscalía de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para el traslado del trabajador a la unidad forense, donde se realizarán las pruebas que permitan confirmar su identidad.