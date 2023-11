Tres cuerpos con huellas de violencia han sido localizados en diferentes puntos de Jalisco en las últimas horas. Dos de ellos corresponde a mujeres.

En uno de los casos, el cuerpo de una mujer fue localizado envuelto en cobijas en un predio de la colonia Villa Fontana Aqua. Se trata de un lote baldío al fondo de las calles Villa Oporto y Villa Lisboa. La víctima presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo, pero el cadáver no fue descubierto para no afectar hallazgo de indicios.

Otro cuerpo fue localizado sobre el kilómetro 123 de la carretera Lagos de Moreno a Ojuelos, a la altura de El Cuarenta. La víctima es una mujer de 45 a 50 años de edad que presentaba heridas por arma blanca.

Finalmente esta mañana fue localizado el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición en un paraje contiguo al Cerro del Colli, sobre las calles Río Verde y La Noria en la colonia La Floresta. El hallazgo de este cuerpo fue reportado la tarde de este jueves, pero no fue localizado y esta mañana se realizó de nuevo la denuncia y los restos ya fueron encontrados. (Por Héctor Escamilla Ramírez)