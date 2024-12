La falta de difusión para los comerciantes reinstalados de Plaza Guadalajara y la negativa para que éstos instalen lonas para publicitarse con los visitantes al Centro Tapatío, repercutió en una severa baja en los ingresos para los vendedores de este espacio.

Al respecto, habla la señora Malena Chavarín.

“Estamos instalados en la plaza Guadalajara pero no tenemos difusión, por parte de nuestras autoridades quisimos poner unas donas pues para dar a conocer la plaza y no, no nos permitieron ponerlas verdad. No se puede decir que tenemos ventas, osea, un agua para tomar o a veces dos aguas, y así dice la gente que está más cerca de las oficinas, hacen fila y todo pero cuando mucho, unas aguas me compran o unas papitas”.

En estimaciones de los locatarios, refieren que de enero a la fecha sus ingresos por concepto de ventas han bajado hasta 90 por ciento por este motivo. (Por Edgar Flores Maciel)