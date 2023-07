Locatarios del Mercado San Juan de Dios ya no aguantan los malos olores y las plagas que ocasiona la basura acumulada por días ante la falta de recolección por parte del Ayuntamiento de Guadalajara.

Indican que desde hace meses se agudizó la problemática y les afecta ya con la clientela.

“No tenemos barrendero, no tenemos vigilancia, no tenemos nada -¿por qué se ha descuidado?- Pues porque no nos mandan, por eso se ha descuidado porque no mandan personal”.

“Es tremendo, tremendo. O sea, no puedes desayunar ni comer a gusto, tienes que cerrar temprano, las ventas bajaron demasiado porque la gente ya no quiere venir a mercado”.

“Cada junta que hay, cada reunión que hay, no se presenta nunca el administrador del mercado. Tiene que presentarse, hay que dar cuentas porque mucha gente ya no quiere venir aquí al mercado”.

El mercado San Juan de Dios tiene cuatro mil 500 locatarios y se estima que produce alrededor de tres toneladas de basura diariamente. )Por Claudia Manuela Pérez)