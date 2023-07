Locatarios del Mercado San Juan de Dios estallaron en contra del administrador del lugar.

Indican que fue impuesto por el Ayuntamiento, que muchos no lo conocen y que ha descuido los servicios.

Señalan que nada hace para la recolección de la basura que se acumula por días, además de que el mercado padece problemas de plagas, goteras y suciedad.

“Tenemos aquí un administrador que tiene que dar la cara y tiene que reglamentar”.

“Cada junta el administrador nunca se ha presentado ni a dar la cara, eso está muy mal, a las autoridades más arriba que él le pedimos su ayuda y su apoyo, que nos apoyen, nos ayuden a tener un mercado limpio. Ahí vienen las votaciones y contamos con ustedes”.

“También el drenaje es un problema con el drenaje y no ha llovido fuerte si no la basura yo creo que estuviera ahí en la calle”.

El Mercado San Juan de Dios es uno de los más grandes del país con cuatro mil 500 locatarios. (Por Claudia Manuela Pérez)