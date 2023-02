Con tal de que aclare su relación con García Luna, las puertas de Palacio Nacional y de la Mañanera están abiertas para el ex presidente Felipe Calderón, dice el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador.

“Y Calderón dice, si resulta que García Luna es culpable, yo voy a dar una aclaración sobre el tema, entonces estamos esperando la aclaración. Es más, aquí está la tribuna. Sí, lo invito aquí a que nos explique su relación con García Luna. Sería bueno porque esto ayuda a la gente a informar. Si viniera aquí nos comprometemos a que no haya preguntas, nada más que de su testimonio. ¿Y por qué decimos que aquí? Bueno, fue presidente, haiga sido como haiga sido y no es para presumir, pero esta conferencia la ven muchos”.

Y hasta presentó una entrevista de televisión en la que Calderón reconoce que si hubiera contado con la información que hoy se tiene sobre las relaciones de Genaro García Luna con el crimen organizado, no lo hubiera designado secretario de Seguridad Pública. (Por Arturo García Caudillo)