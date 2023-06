Luego que a ocho militares ligados al caso Ayotzinapa les fuera dictada orden de formal prisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que tiene el compromiso de aclarar qué fue lo que realmente sucedió y que no haya impunidad.

“Es que no va a haber impunidad para nadie y también que quede muy claro: una institución tan importante como el ejército mexicano no puede estar sometido a sospechas. Si un miembro, dos, tres, cinco, diez, quince del ejército, actuaron mal, cometieron ilícitos, no se les puede protegerlos, no se les puede dar impunidad, porque eso en vez de ayudar a la institución la perjudica”.

Por otro lado, y respecto al secuestro de 14 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, informó que ya están trabajando en ello y recomendó a los captores, liberarlos.

“Lo mejor es que los liberen, sino los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos”. (Por Arturo García Caudillo)