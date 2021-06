Agradece el presidente Andrés Manuel López Obrador la participación ciudadana durante la jornada electoral de este domingo, y celebra que la delincuencia organizada lo haya permitido.

“La gente se portó muy bien, los que pertenecen a la delincuencia organizada en general bien, muy pocos actos de violencia de estos grupos. Se portó, creo que más mal la delincuencia de cuello blanco, pero no se pasaron de la raya, y tampoco alteraron en lo fundamental los resultados. El viernes, el sábado y el domingo hubieron pocos homicidios. En los tres días estuvimos abajo de la media en homicidios cometidos. Desde luego, hubieron homicidios, y no quisiéramos que hubieran homicidios, pero fueron 209, menos de 70 por día, cuando traemos un promedio de 85-90 diarios”.

Se reafirmó el camino a la democracia, aseguró, y se dio un paso importantísimo. Fue una elección histórica, con injerencia mínima de autoridades locales, por lo que no hubo una elección de estado. (Por Arturo García Caudillo)