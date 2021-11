Al iniciar su participación en la Cumbre de Líderes de América del Norte, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró y refrendó su apoyo a la iniciativa de su homólogo estadounidense Joe Biden, para regularizar a once millones de migrantes que viven en los Estados Unidos.

“Presidente Biden, ningún mandatario en la historia de Estados Unidos ha expresado como usted un compromiso tan claro e inequívoco para mejorar la situación de los migrantes, y le expreso por ello mi reconocimiento. Me refiero particularmente a su propuesta de regularizar la situación migratoria de once millones de personas que viven y trabajan honradamente en esta gran Nación. Deseo que usted cuente con el apoyo del Congreso y de los legisladores tanto del partido Demócrata como del Republicano”.

Asimismo, reiteró su propuesta de fortalecer las economías de la región, calificó de acertada la decisión de ratificar el TMEC, y dejó entrever que sería muy positivo extenderlo a todo el continente. (Por Arturo García Caudillo)