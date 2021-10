Haremos lo que más convenga a la Nación, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la cercanía del vencimiento de la concesión de Telmex.

“Vamos a hacer lo que más le convenga a la Nación. No vamos a caer en extremismos. Nosotros lo que queremos es que las cosas mejoren en beneficio de nuestro país y hacerlo de manera pacífica, no imponer nada, convencer, persuadir. Imagínense si yo en el 23 decido se expropia, o no se expropia, se renueva la concesión, la vamos a manejar nosotros la empresa, pues no son tamalitos de chipilín. Y que me van a medir si somos neoliberales o no por eso. No me importa, yo tengo mi concia tranquila, yo sé lo que le conviene al país”.

Sin embargo, dice, existe la posibilidad de llegar a un acuerdo con el dueño de Telmex, Carlos Slim, para que se renueve la concesión, siempre y cuando baje las tarifas o lleve internet a todos los rincones del país. (Por Arturo García Caudillo)