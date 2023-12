Celebra el presidente Andrés Manuel López Obrador, la liberación del analista político Alfredo Jalife, quien fuera detenido este miércoles, luego de una denuncia que hiciera la ex secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

“Lo más importante es que se liberó a Jalife. Estuvimos pendientes hasta en la noche para que se procurara su libertad. Tiene que ver con la fiscalía estatal o Procuraduría de Nuevo León, pero tiene que ver también con un derecho constitucional, la libertad de las ideas y eso también nos atañe. Imagínense si yo presento denuncia por todo lo que me inventan, por todos los ataques”.

Puede haber excesos en la manifestación de las ideas, expresó, pero no puede limitarse la libertad de expresión. (Por Arturo García Caudillo)