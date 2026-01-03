El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en el debate público internacional con un mensaje en el que condenó lo que calificó como un “atentado a la soberanía” de Venezuela y el “secuestro de su presidente”, tras la reciente intervención de Estados Unidos.
En un pronunciamiento difundido en X, el exmandatario sostuvo que sus convicciones le impiden guardar silencio ante hechos que, a su juicio, vulneran el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos.
Dirigió además un llamado al presidente estadounidense Donald Trump, a quien pidió actuar con prudencia y evitar imposiciones.
López Obrador expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y apeló a la unidad latinoamericana, al subrayar que “el respeto al derecho ajeno es la paz”.
López Obrador condena intervención de EU en Venezuela y respalda a Sheinbaum
El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en el debate público internacional con un mensaje en el que condenó lo que calificó como un “atentado a la soberanía” de Venezuela y el “secuestro de su presidente”, tras la reciente intervención de Estados Unidos.