Afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, es un cónclave de derecha con tendencia conservadora.

“Es una especie de cónclave de derecha. A mí me han invitado durante algunos años, nunca he ido, porque desde el principio. No y tiene fama, buena fama, porque incluso son muy buenos para la simulación, siempre lo hemos dicho. Entonces se invitaba a Saramago y a escritores buenos y progresistas. Además, como se destinaba y se sigue destinando mucho dinero público para eso, pues son gastos pagados en los mejores hoteles, viáticos. Y no estoy en contra, nada más decir que tiene una tendencia conservadora, yo por eso no voy”.

Y no hay problema, agregó, ni ha prohibido a nadie que vaya, por eso estuvo ahí el director del Fondo de Cultura Económica. (Por Arturo García Caudillo)