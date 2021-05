Tras las recientes declaraciones del presidente López Obrador, quien aseguró que no iba al sitio de la tragedia en Tláhuac, porque no es su estilo, la vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López, aseguró que la arrogancia y lejanía del Ejecutivo sólo reflejan que la culpa del accidente la tienen los gobiernos de Morena.

“Al carajo la sensibilidad. Al carajo la empatía. Al carajo ponerse en el lugar de otra persona para entender su dolor. Se equivoca el presidente López Obrador. Debió ir al sitio, ver a las familias, hablar con los deudos, platicar con las mamás que han perdido a sus hijos. Parece que vivir en el lujo de Palacio Nacional no le ayuda a su humanidad. Su arrogancia y lejanía hacia la tragedia humana sólo demuestra la culpa que tiene porque saben que cada muerte pudo haberse evitado”.

Por ello, agregó, era también impensable que permitiera que se creara una comisión plural de investigación en el Congreso de la Unión. (Por Arturo García Caudillo)