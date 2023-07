Presume el presidente Andrés Manuel López Obrador, la fortaleza del peso mexicano, pues con ello, dice, se mitiga la deuda externa.

“No, no, no, no puedo hacer pronósticos. Estoy muy contento, eso sí, porque miren, esto tiene efectos y algo que es importante, que nos ayuda, tenemos un porcentaje de la deuda pública contratado en dólares. Entonces, al fortalecerse el peso nos baja la deuda. Para los que quieren que regresen. Yo sí también quiero que regresen, pero lo que se robaron”.

Y comparó este fenómeno con los sexenios anteriores, asegurando que se han alcanzado niveles similares a los logrados por los expresidentes López Mateos y Díaz Ordaz, aunque reconoció que es difícil pensar que podría bajar a 12 pesos con 50 centavos por dólar. (Por Arturo García Caudillo)