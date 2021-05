A menos de una semana de la elección más grande de la historia, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a celebrar estos comicios en paz y sin irregularidades.

“Es un llamado a todos los mexicanos, a todos, mujeres y hombres, de todas las religiones, a los libres pensadores, a los militantes de los partidos, a los ciudadanos independientes, a todos y a todas, que apostemos a hacer valer la democracia de manera pacífica, sin violencia. No caer en la trampa de la violencia, no hacer el llamado a todos, y esperar a que el pueblo decida, lograr la hazaña de establecer la democracia, de que México sea ejemplo mundial”.

El llamado es también para las autoridades de los tres órdenes de gobierno a hacer valer el compromiso de no intervenir y respetar la voluntad de los ciudadanos. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)