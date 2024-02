Es un reverendo calumniador, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse al premio Pulitzer, Tim Golden, autor del reportaje en que revela que su campaña del 2006 fue supuestamente financiada por el cártel de Sinaloa.

“Tan profundo y bien escrito del premiado como un gran periodista, ¿no? Es un gran calumniador. Y lo que respondieron ahora demuestra que están vinculados. Ellos mismos dicen que les pidió la DEA no dar a conocer sus fuentes. Nada más que aquí se toparon con pared y por eso se metieron en un problema, porque yo no voy a dejar de denunciar y no voy a dejar de decir que ese periodista premiado dos veces, es un calumniador que estaba vinculado cuando fue corresponsal con Carlos Salinas”.

Reitera que no presentará denuncia legal, al tiempo que no descarta que sus adversarios políticos estén inmiscuidos en este asunto. (Por Arturo García Caudillo)