Minimiza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la marcha en defensa del INE, que se llevó a cabo este domingo en la capital de la República y en otras 50 ciudades de México y el extranjero.

“Yo creo que fue muy importante la marcha de ayer, fue como una especie de striptease político público del conservadurismo en México. No participó mucha gente. —¿No considera usted que…? —No, no, no, no, no. No, les falta más. Pues para tener una idea, yo calculo que, por eso no vinieron al zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad del zócalo. Deben ser unos 60, 50-60 mil. El zócalo se llena con 125 mil”.

Aseguró que quienes participaron lo hicieron en contra de la transformación y que la defensa del INE sólo fue una excusa. (Por Arturo García Caudillo)