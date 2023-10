El presidente Andrés Manuel López Obrador, minimizó y catalogó como de pena ajena, la marcha de trabajadores del Poder Judicial, convocada para este domingo.

“Pero imagínense, una marcha para mantener privilegios. Es de pena ajena. Además, mintiendo. Aquí hemos dicho no se les va a quitar salarios, no se les van a disminuir sus sueldos a los trabajadores del Poder Judicial ni se les van a quitar prestaciones, nada. Es lo de arriba, que es una vergüenza, pero también tienen derecho, ¿no? Todo mundo tenemos derecho a no estar de acuerdo. Y yo les deseo que les vaya muy bien a los que están en las protestas del Poder Judicial”.

Sin embargo, dice, esto sólo demuestra que estamos viviendo tiempos interesantes, porque nunca antes se había visto una rebelión del Poder Judicial en contra del Ejecutivo. (Por Arturo García Caudillo)