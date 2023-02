Tras la publicación del decreto que impide la importación de maíz transgénico, situación que molestó a los productores de Estados Unidos, amenazando con sanciones en contra de nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay ruptura.

“Estamos platicando con ellos en muy buenos términos, explicando por qué tomamos esta decisión que tiene que ver con la salud y ofreciéndoles que podamos hacer, las agencias de Salud un análisis sobre el maíz transgénico. No hay ruptura, es fijar nada más con claridad, el que no se permite el transgénico para alimento humano”.

Reiteró que en México hay producción suficiente de maíz blanco para consumo humano, por lo cual no hay necesidad de importar, y aclaró que sólo se permitirá el transgénico para forraje hasta en tanto se hacen los estudios correspondientes. (Por Arturo García Caudillo)